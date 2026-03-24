Grande fratello, Shaila Gatta pentita di non aver scelto Javier Martinez: le affermazioni bomba

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Shaila Gatta è stata tra le protagoniste del Grande fratello 2024. In queste ore, l’ex velina di Striscia La Notizia sta facendo molto parlare per la pubblicazione del suo primo libro dal titolo Fuori Onda. In esso, la donna ha raccontato alcuni dettagli della sua partecipazione all’interno della casa più spiata d’Italia. La ballerina ha parlato delle frequentazioni avute all’interno del programma, apparendosi pentita di non aver continuato con Javier Martinez. Shaila Gatta e il pallavolista argentino oggi in forza alla Terni volley academy avevano avuto una breve conoscenza all’interno del Grande fratello interrotta per la decisione di lei di iniziare una storia con Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta dedica un passaggio del suo libro a Jsvier Martinez

L’ex velina di Striscia La notizia ha dedicato un passaggio del suo libro a Javier Martinez, con il quale aveva avuto una breve conoscenza al Grande fratello. In una pagina di Fuori onda apparsa sui social si leggono le seguenti parole: “Le puntate proseguivano insieme agli sviluppi amorosi. Dei due contendenti, uno rappresentava il vecchio schema da cui avrei dovuto prendere le distanze, invece di usarlo come appiglio erotico ed emotivo (Lorenzo Spolverato). L’altro era la novità che ero curiosa di scoprire e ci ho provato”. Shaila Gatta ha concluso, riferimento che il pallavolista argentino la riempiva di attenzioni, era protettivo e le ribadiva quanto potenziale avesse durante il loro flirt. A distanza di quasi un anno dalla fine del GF, la donna sembra essersi pentita di non aver scelto il 31enne, oggi felicemente fidanzato con Helena Prestes.