Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato gettano il sale al passaggio di Helena Prestes: è bufera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello, gli animi all’interno della casa non sono ancora distesi. Helena Prestes è stata nuovamente presa di mira da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i quali hanno deciso di tornare a fare coppia in seguito ad una breve separazione. Tutto è iniziata nella notte di ieri 22 marzo quando tutti gli inquilini si sono ritrovati a cenare al tavolo in salone. Proprio in questo frangente, gli Shailenzo così si fanno chiamare dal popolo della rete hanno compiuto un gesto che ha indignato tutti. In particolare, Shaila Lorenzo e Lorenzo Spolverato hanno gettato il sale al passaggio di Helena Prestes, intenta ad offrire una bruschetta al resto degli inquilini. Nei video apparsi in rete si vede il primo finalista del Grande Fratello dichiarare le seguenti parole alla fidanzata che stava gettando il sale: “Ma porta fortuna? Ok, allora butto dietro tutto il barattolo”.

Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al centro della bufera

Nuove polemiche intorno a questa edizione del Grande Fratello che non ha mai brillato negli ascolti nonostante i sei mesi di programmazione su Canale 5. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono finiti nuovamente al centro della bufera per un nuovo brutto gesto nei confronti di Helena Prestes. Questa volta la coppia invece di provocare ha gettato il sale in terra al passaggio della modella. Neanche a dirlo, il gesto è stato pesantemente criticato in rete. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto le seguenti parole: “Il gesto del sale mia cara Shaila si fa solamente se ti cade lo specchio a terra e si rompe, non se ti passa Helena vicino. Lei di sicuro non porta sfortuna, al contrario, è portatrice di tanta bontà e fortuna”. Insomma gli animi all’interno della casa non sembrano distendersi nemmeno a poche ore dalla semifinale.