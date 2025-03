Grande Fratello, la Rai ancora contro Lorenzo Spolverato: “Inaccettabile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è stato protagonista di alcuni comportamenti poco rispettosi all’interno della casa del Grande Fratello. In particolare, si è parlato dell’atteggiamento del modello nei confronti di Stefania Orlando, che l’ha derisa mentre faceva i piatti ed è saltato sul letto con le scarpe sporche. Peccato che nessuno abbia ripreso Lorenzo, ma anzi hanno ritenuto le sue azioni goliardiche e simpatiche. Fortunatamente non tutti la pensano in questa maniera come Gianni Ippoliti che ne ha parlato in televisione nel corso del suo segmento presente ad Unomattina. L’opinionista ha detto le seguenti parole: “Vediamo qui un programma: Grande Fratello. Un concorrente salito con le scarpe sul letto di Stefania Orlando e poi mentre stava lavando i piatti ha mimato questo gesto.” Beppe Convertini è intervenuto nella vicenda ed ha attaccato Lorenzo Spolverato, dichiarando le seguenti parole: “Inaccettabile anche questo, è il modello comportamentale. Il Codacons che ha fatto? Ha scritto a Berlusconi perché lui ha fatto una crociata contro il trash ed ha chiesto delle misure e quindi bisogna vedere se poi la responsabilità è di chi fa queste cose oppure gli autori.”

Grande Fratello, Alfonso Signorini difende Lorenzo Spolverato

Nel frattempo, Alfonso Signorini ha preso le difese di Lorenzo Spolverato tramite un post scritto su Instagram. Il conduttore ha affermato che lui firma il Grande Fratello come autore e che gli episodi di cui si è reso protagonista il modello non sono da espulsione. L’uomo ha scritto le seguenti parole: “Se così fosse stato sarebbero stati presi dei provvedimenti.” Insomma, il conduttore ha fatto retro marcia rispetto alle dichiarazioni fatte nel corso della diretta del reality show e durante la consegna del Tapiro di Striscia La Notizia. In quell’occasione, Alfonso Signorini aveva criticato alcuni concorrenti ed i loro fandom, che manipolavano troppo il risultato del televoto.