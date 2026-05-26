Grande fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di nuovo insieme? L’indiscrezione

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il Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d’amore e tra queste vi è quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex velina di Striscia La Notizia e il modello milanese si erano conosciuti e innamorati nell’edizione andata in onda nel 2024 nel reality show. Una relazione che non aveva avuto il lieto fine poiché l’ex gieffina napoletana decise di lasciare il milanese nel corso della finale del programma. A distanza di tempo, ecco che gli Shailenzo potrebbero ritrovarsi nuovamente insieme. A lanciare per prima l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato il seguente messaggio nel suo profilo Instagram: “Pare che ci siano anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato”, facendo riferimento agli ospiti che saranno presenti a Vip Champion, un evento che si terrà a fine maggio sull’Isola di Capri.

Grande fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ospiti a Vip Champion

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta potrebbero essere ospiti della nuova edizione di Vip Champion, in programma fine mese sull’Isola di Capri. Gli Shailenzo potrebbero ritrovarsi a stretto contatto a distanza di tempo. Di recente, l’ex velina di Striscia La Notizia ha pubblicato il suo primo libro in cui ha raccontato la sua esperienza all’interno della casa del Grande fratello. In esso, la donna ha parlato anche del suo breve flirt con Javier Martinez e della sua storia con Lorenzo Spolverato, usando dei termini non moto eleganti. Chissà se l’evento potrà riportare la pace tra i due…