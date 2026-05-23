Javier Martinez ancora distante da Helena Prestes: ecco con chi si consola

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Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più amate uscite dal Grande fratello. Gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans – stanno insieme da ormai un anno e mezzo dopo essersi conosciuti dentro il reality show a quel tempo condotto da Signorini. In queste settimane, la coppia si trova lontana per impegni di lavoro. La modella brasiliana è in America per alcune collaborazioni insieme alla sua agenzia di moda. Il pallavolista argentino, invece, ha preferito rimanere in Italia. In queste ore, Javier Martinez ha postato un nuovo post nel suo profilo Instagram dov’è seguito da oltre 300 mila utenti. Nelle foto si vede il 31enne passeggiare insieme ad una cagnolona bianca in un sentiero di Terni con la seguente didascalia: “Anche se rimango team gatti, alla fine ti voglio bene.”

Javier Martinez si consola con Amy in attesa dell’arrivo di Helena Prestes

Il pallavolista argentino ha deciso di fare una dolce dedica ad Amy, la cagnolona bianca di proprietà di Helena Prestes. Javier Martinez può consolarsi con la fedele amica a quattro zampe in attesa del ritorno della compagna dall’America dove vi è da ormai quasi un mese. La coppia è attesa a fine mese sull’Isola di Capri per prendere parte alla nuova edizione di Vip Champion, dove saranno presenti molti ospiti illustri del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria. Per i fans sarà un modo per rivedere gli Helevier nuovamente insieme dopo tanti giorni d’attesa.