Grande Fratello, Shaila Gatta critica Alfonso Signorini: parole di fuoco nella notte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ultima diretta del Grande Fratello è accaduto di tutto. Non solo il confronto tra Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato che ha destato curiosità ma anche quello tra Shaila Gatta e la madre. Le maschere cominciano a cadere e quella del modello milanese è ormai al centro di qualche critica da parte degli inquilini. Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha voluto fare una precisazione su una presunta richiesta da parte di Lorenzo di creare un triangolo amoroso con Shaila e Emanuele. Il presentatore è apparso molto arrabbiato e nella notte Shaila ha parlato di quanto accaduto nell’ultima diretta del Grande Fratello. La donna non ha digerito le parole dell’uomo ed ha sbottato contro di lui. L’ex velina di Striscia La Notizia ha iniziato il discorso con le seguenti parole: “Ragazze, ma quando stasera ho parlato e ho smascherato Javier che mi ha detto le parolacce? Pure Alfonso mi ha difeso e mi ha fatto piacere, ha detto ‘dire a una ragazza che si deve fare i ca**i suoi è brutto”.

Grande Fratello, Shaila Gatta contro Alfonso Signorini per non averla difesa

Le parole di Shaila hanno scatenato la reazione di Zeudi Di Palma, la quale l’ha corretta. L’ex Miss Italia ha ammesso che Alfonso Signorini ha preso le difese di Javier Martinez, ritenendo la sua nomination ingiusta. Di qui, è arrivata la reazione dell’ex velina di Striscia La Notizia che ha sbottato contro il conduttore del Grande Fratello: “Ah pure? Ma ci fosse mai una volta che Alfonso sta dalla mia parte e non mi va contro. Mi sono illusa! Vabbè, comunque, qua dentro ci sono proprio due pesi e due misure.” La donna ha ammesso che era convinta che il presentatore l’avesse difesa dal gruppo composto da Javier Martinez e Helena Prestes ma così non è stato. Per questo motivo, la donna ha esclamato: “Che illusa, mamma mia, che illusa.”