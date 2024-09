GF VIP, dichiarazione shock di Alfonso Signorini: “Volevo lasciare”

Alfonso Signorini ha spiazzato tutti con una dichiarazione inaspettata sulla conduzione del Grande Fratello VIP: spettatori senza parole.

Tutto pronto per la nuova stagione del Grande Fratello VIP. Il reality show più amato dagli spettatori italiani ricomincia la sua corsa e i fan del format non vedono l’ora di tornare incollati allo schermo per scoprire gioie, dolori, intrighi e amori dei “vipponi”. Tutto sotto la sapiente conduzione di Alfonso Signorini, che da semplice opinionista ha scalato la vetta fino al gradino più alto e oggi è difficile immaginare un GF VIP senza di lui.

Eppure, le parole del conduttore milanese hanno lasciato tutti senza parole: una dichiarazione inaspettata proprio sulla conduzione del programma. Quello che ha confidato potrebbe cambiare ogni cosa.

Alfonso Signorini voleva lasciare il Grande Fratello Vip? Le dichiarazioni del conduttore lasciano a bocca aperta

Ad oggi per i fan sfegatati del reality show Mediaset è difficile immaginare come sarebbe il programma senza Alfonso Signorini. Eppure il rischio di non averlo c’è stato eccome. Lo ha dichiarato lo stesso conduttore in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha confessato alcuni retroscena inaspettati che riguardano proprio la sua permanenza nel ruolo. Le sue parole hanno lasciato di stucco gli spettatori del GF Vip, soprattutto alla vigilia della nuova stagione, in partenza il 16 settembre, come di consueto, su Canale 5.

Il conduttore milanese ha infatti dichiarato che prima che gli venisse proposta la conduzione del programma, avrebbe voluto lasciare il suo posto da opinionista. La richiesta di cambio ruolo, infatti, lo ha spiazzato a tal punto, da risultare difficile da credere. Era stato Pier Silvio Berlusconi, l’editore, a convocare Signorini per comunicargli la proposta. “L’editore Pier Silvio Berlusconi – racconta Signorini – mi aveva chiamato per un appuntamento e io sono andato con l’intenzione di comunicargli che non avrei più fatto il GF“.

Per fortuna, Berlusconi aveva altre idee e la proposta di prendere la conduzione è stata felicemente accettata da quello che oggi è, a tutti gli effetti, il re del GF VIP. La presenza di Alfonso Signorini è naturalmente confermata anche per la nuova stagione in partenza.