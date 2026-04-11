Grande fratello, Shaila Gatta chiede un risarcimento di 2 mila euro: l’accaduto

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Shaila Gatta è stata tra le concorrenti più discusse del Grande fratello 2024. In quell’occasione, l’ex velina mora di Striscia la notizia si fece notare sia per la sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato sia per le sue forti liti con Helena Prestes. In queste ore, la 29enne è finita nuovamente al centro della ribalta per una richiesta di risarcimento di oltre 2 mila euro. Come riportato da Il Mattino, Shaila Gatta avrebbe denunciato un utente di Oderzo per un commento pesante apparso sui social. La persona preoccupata si sarebbe rivolta all’avvocatessa Roberta Spinacé, che ha fatto sapere: “la mia cliente non aveva neppure menzionato la signora Gatta e tra l’altro non aveva scritto nella pagina Fb specifica della showgirl ma in quella del Grande fratello. Un commento assai meno pesante di tanti che vengono indirizzati ai personaggi del mondo dello spettacolo, pertanto la richiesta di risarcimento appariva del tutto ingiusta.”

Shaila Gatta è finita al centro del gossip di recente

L’avvocatessa Roberta Spinacé ha difeso la sua assistita, dichiarando ad Il Mattino: “Ha solamente esercitato un diritto di critica, manifestando il proprio pensiero che come tale non può pretendersi obbiettivo.” La donna ha quindi aggiunto che Shaila Gatta in quanto personaggio pubblico si espone consapevolmente a critiche rispetto ad un normale cittadino. L’ex velina di Striscia la notizia è finita al centro del gossip nelle ultime settimane. La donna è stata paparazzata in compagnia di Alvise Rigo mentre usciva dalla propria abitazione. Ospite de La volta buona, l’ex di Lorenzo Spolverato aveva confermato il flirt con l’ex fiamma di Elisabetta Canalis.