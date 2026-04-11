Helena Prestes in Spagna: arriva un gesto per Javier Martinez

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione dei loro fans, che li seguono dal Grande Fratello 2024 dove hanno partecipato, arrivando alle battute finali. La modella influencer si trova attualmente a Tarifa, una città spagnola che viene definita la capitale europea per gli sport acquatici come il kitesurf e windsurf. La donna ha deciso di ritagliarsi alcuni giorni di vacanza-lavoro nella cittadina dopo aver fatto una breve tappa a Monte Carlo, dov’è stata invitata da un brand d’abbigliamento che sponsorizza il Master 1000 di tennis. Nonostante sia a molti km dall’Italia, Helena Prestes non ha dimenticato il suo Javier Martinez, il compagno con il quale ha una storia d’amore da ormai un anno. La modella brasiliana ha compiuto un gesto social nei confronti del pallavolista argentino che non è passato inosservato ai fans.

La 35enne di San Paolo si è resa protagonista di un gesto social nei confronti di Javier Martinez. Helena Prestes ha pubblicato alcuni commenti d’incoraggiamento verso il compagno durante la sua partita con la Terni volley academy visibile su You Tube. La donna ha scritto: “Forza amore mio“, “Dai”, “Forza Terni” ma anche “Dai ragazzi forza”. Le parole della donna non sono servite ad accendere il pallavolista argentino che ha rimediato una secca sconfitta contro Savigliano. Javier Martinez insieme ai suoi compagni di squadra saranno costretti a vincere la prossima partita se non vogliono retrocedere di categoria.