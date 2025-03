Grande Fratello, Shaila Gatta affonda Javier Martinez e Helena Prestes: “Non credo a niente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell’attesa Shaila Gatta è tornata ad attaccare Helena Prestes e Javier Martinez. Secondo lei, gli Helevier avrebbero messo in atto una strategia per ottenere maggiore visibilità. L’ex velina di Striscia parlando con Chiara e Zeudi ha criticato duramente il pallavolista argentino. Secondo la ballerina, Javier a differenza sua e di Lorenzo Spolverato non avrebbe una personalità forte. La donna non ha poi esitato ad attaccare Helena Prestes, rea di aver creato scompiglio all’interno del Grande Fratello. Non contenta, Shaila Gatta ha rincarato la dose, insinuando di aver notato atteggiamenti molto competitivi ed egocentrici nella modella brasiliana. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Non vedono l’ora di buttare fango su Lorenzo. Io non starò mai dalla loro parte. Se hai personalità verrai notata lo stesso. Lei ha bisogno di affossare tutti per emergere. Vuole essere l’unica e la sola, non credo a niente di quello che fa”.

Grande Fratello, Shaila Gatta ripensa alla lite con Helena Prestes durante la gita

Shaila Gatta è tornata a parlare della lite avvenuta durante la gita fuori-porta, rivelando che il complimento di Helena Prestes era solo una mossa strategica. La donna inoltre ha avvisato Zeudi Di Palma che il comportamento della modella potrebbe nascondere un secondo fine come quello di Javier Martinez nei suoi confronti. Secondo Shaila, l’argentino non si farebbe scrupoli ad usarla per emergere nel programma. Allo stesso tempo, la donna crede che Lorenzo sia stato più sincero a mostrarsi per quello che è. Nel frattempo, gli Shailenzo si sono nuovamente confrontati. Il problema è che lui non la fa sentire libera di esprimere la sua personalità troppo forte, facendola sentire ancora più insicura. Lorenzo, invece, ha detto di aver bisogno di continui stimoli ma di voler costruire qualcosa.