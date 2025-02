Grande Fratello, Alfonso Signorini massacra Shaila Gatta: “Sguaiata e volgare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 10 febbraio, Alfonso Signorini è tornato a criticare Shaila Gatta. Secondo il conduttore, l’ex velina di Striscia La Notizia sarebbe volgare e irrispettosa nei confronti del pubblico che guarda il reality da casa. L’uomo ritiene che lei e Lorenzo Spolverato si devano concedere dei momenti intimi in un contesto più appropriato e non sui fornelli ad induzione della cucina. Alfonso Signorini ha voluto parlare con Shaila Gatta, invitandola a moderare alcuni suoi comportamenti in nome del rispetto del pubblico del Grande Fratello. L’uomo ha detto: “Vederti sul tavolo della cucina a gambe larghe con Lorenzo sopra, onestamente non è una bella immagine. E’ un’immagine volgare, quella per me è volgarità.“ L’ex velina è apparsa dispiaciuta per l’accaduto come era già successo in passato, tanto da chiedere scusa a tutto il pubblico di Canale 5.

Alfonso Signorini critico nei confronti di Shaila Gatta

Alfonso Signorini ha rimarcato quanto sia importante che Shaila Gatta comprenda i suoi sbagli. Il conduttore ha dichiarato le seguenti parole: “Si tratta di rispettare il pubblico che segue la diretta da casa.” L’uomo ha rimarcato che non si tratta di chiedere scusa ma vuole che lei capisca, visto che come coppia ha un buon successo. Il conduttore ha detto: “Vedere quelle immagini così sguaiate che entrano nella casa di tutti quanti non è bello. Facci un pensierino.” Alfonso Signorini è apparso critico nei confronti degli Shailenzo, che avevano avuto uno slancio di passione sul tavolo della cucina. Il video postato in rete aveva fatto il giro di tutti social, tanto da scatenare diverse critiche da parte del pubblico.