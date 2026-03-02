Grande fratello, Rasha Younes e Omer Elomari si sono lasciati? Parla lui

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello continuano a tenere alta l’attenzione medica. In queste ore Rasha Younes e Omer Elomari sono finiti al centro del gossip per alcune voci che li vorrebbero in crisi. In rete infatti sono apparsi diversi commenti preoccupati dei fans, che hanno sospettato di una presunta rottura tra i due ex gieffini a causa di alcune mosse social. A distanza di alcune ore, ecco che Omer Elomari ha rotto il silenzio, rispondendo ad un utente su X che si chiedeva se si era lasciato con Rasha Younes. L’ex concorrente del Grande fratello ha risposto: “Ma veramente si sono lasciati?“, prendendosi gioco dell’utente. L’uomo ha così smentito le voci di crisi che erano circolate in questi giorni.

Grande fratello, Rasha Younes smentisce le voci di rottura con Omer Elomari

A smentire ulteriormente i rumors di una presunta rottura, è arrivato un gesto di Rasha Younes. La donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Intagram insieme ad Omer Elomari mentre si trovavano a Sanremo per partecipare ad un evento legato alla competizione canora più importante in Italia. In quell’occasione, la social media manager di Pomezia ha avuto modo di riabbracciare Grazia Kendi, con la quale ha stretto un grande rapporto d’amicizia all’interno dell’ultima edizione del Grande fratello.