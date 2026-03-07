Grande fratello, nuovo traguardo per Jonas Pepe e Anita Mazzotta: ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

il Grande fratello 2025 ha visto la nascita di diverse storie d’amore. Tra le coppie più amate dal pubblico italiano vi è quella formata da Jonas Pepe e Anita Mazzotta. I due ex gieffini hanno celebrato un nuovo importante traguardo nella giornata di sabato 7 marzo. In particolare, il romano e la piercer hanno festeggiato i quattro mesi di storia d’amore. Per l’occasione, i fans hanno voluto dedicare ai Jonita dei dolci messaggi sui social come questo: “Quattro mesi di mani che si cercano anche quando il mondo corre veloce. Quattro mesi di sguardi che sanno di casa, di risate, di distanza che non fa paura. Se l’amore ha un suono, oggi si chiama loro”.

Grande fratello, Anita Mazzotta e Jonas Pepe festeggiano i 4 mesi di relazione in America

I Jonita hanno appena festeggiato i quattro mesi di relazione. Per l’occasione, la coppia nata all’interno della casa del Grande fratello ha deciso di concedersi un viaggio on the road in America. Un gruppo di fans ha infatti regalato un viaggio in Texas ai due. In queste ore, Anita Mazzotta e Jonas Pepe stanno condividendo nei rispettivi profili social momenti di questa avventura americana. Una regalo che sembra essere stato parecchio apprezzato dalla coppia.