Grande Fratello, nuovo retroscena sulla rottura tra Mariavittoria e Tommaso: ecco quale

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I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico. In questi giorni a finire al centro del gossip sono stati Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, i protagonisti dell’edizione andata in onda nel 2024. La coppia ha deciso di dividere le proprie strade, non essendo riusciti a superare un periodo di crisi. In queste ore, Deianira Marzano ha riportato una nuova segnalazione sui Tommavi nelle sue storie di Instagram. La nota esperta di gossip ha pubblicato un messaggio di un utente che fa così: “Nel gruppo telegram dei tommavi è entrata una ragazza si chiama Jessica (conosce molto bene Mariavittoria perché è amica stretta di un’amica di lei, che ha un negozio) ha detto che Tommaso l’ha lasciata perché non è più innamorato.”

Grande Fratello, Tommaso Franchi avrebbe deciso di lasciare Mariavittoria Minghetti

Tommaso Franchi avrebbe deciso di mettere fine alla storia d’amore con Mariavittoria Minghetti poiché non più innamorato di lei secondo quando riportato da Deianira Marzano. Nei giorni scorsi a mettere benzina sul fuoco erano arrivate le parole del padre dell’ex gieffino. L’uomo aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a Fanpage: “Con noi non c’è stata alcuna lite. Io voglio molto bene a Maria Vittoria. Sono ragazzi: basta guardare storie simili, si prendono, poi si lasciano, poi tornano insieme…”. L’uomo aveva così smentito che alla base della rottura della coppia ci fossero problemi di lei coi suoceri.