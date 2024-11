Grande Fratello, notte di tensione: Ilaria rischia la squalifica

La notte nella casa del Grande Fratello è stata caratterizzata da forti tensioni e momenti di nervosismo subito dopo la puntata serale condotta da Alfonso Signorini. Luca Giglio ha manifestato apertamente il suo malcontento, dichiarandosi furioso sia per il trattamento ricevuto da Helena durante la diretta sia per la scarsa rilevanza attribuita al suo ruolo nelle dinamiche del reality. La situazione è degenerata ulteriormente con Ilaria, che ha rischiato seriamente la squalifica. Provocata dall’atteggiamento di Helena, la concorrente ha perso il controllo arrivando a dichiarare che avrebbe potuto “menarla” durante la notte. L’episodio ha subito suscitato una reazione preoccupata da parte di Pamela Petrarolo, che è intervenuta nel tentativo di calmarla. Pamela le ha ricordato le conseguenze del suo comportamento, inclusa la possibile penale che potrebbe essere costretta a pagare.

Grande Fratello: Helena al centro delle polemiche

La presenza di Helena continua a dividere la casa del Grande Fratello, generando conflitti e tensioni sempre più accese. Dopo la puntata serale, la situazione è degenerata ulteriormente quando Ilaria Galassi, storica protagonista di Non è la Rai, ha perso completamente la pazienza. Ilaria, che non ha nascosto la sua immensa rabbia, ha detto: “A me se quella mi dice qualcosa stanotte io je meno. Io te lo dico”. Questo suo atteggiamento ha preoccupato tanto Jessica quanto Pamela. Quando Pamela ha compreso che Ilaria si stava cacciando nei guai, rischiando una squalifica, ha gridato: “Basta, ti prego calmati, guarda che poi paghi la penale. Ma che sei pazza?”. Ilaria ha risposto: “Lei fa i paragoni, ma con me? Ma cosa vuole? Chi la conosce? Se continua le metto le mani addosso”.