Grande Fratello nella bufera per il televoto: Striscia La Notizia lo inchioda

Striscia La Notizia ha preso di mira un’altra trasmissione dopo Affari Tuoi. Il noto tg satirico di Canale 5 sta tenendo d’occhio il Grande Fratello ed in particolare il televoto con il quale il pubblico decide di mandare a casa i concorrenti rinchiusi all’interno del reality show. Secondo il tg satirico, i famigliari dei concorrenti possano influenzare l’andamento del televoto. A sostenerlo è stato Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive sulla base di alcune testimonianze ricevute. L’esperto ha rivelato un audio esclusivo della madre di Lorenzo Spolverato, dove in un gruppo pro Shailenzo invita le persone a votare per suo figlio e Shaila Gatta. La donna si sente dichiarare: “Grazie per il sostegno che date a loro ed a noi come famiglia. Non abbandono mio figlio e nemmeno Shaila meritano entrambi la finale. Direi di sostenere la nostra regia.”

Grande Fratello nei guai per il televoto

I parenti farebbero pressioni affinché i fandom votino per il loro cari rinchiusi all’interno del Grande Fratello. Molti infatti chiederebbero su Telegram di creare molte e-mail per salvare il proprio beniamino al televoto, contravvenendo alle regole. Nelle regole del reality show c’è scritto che nel caso venisse riscontrata un’anomalia di espressione dei voti, la RTI potrebbe sospendere o annullare i relativi voti, riservandosi azioni di tutela. Striscia La Notizia ha deciso di indagare dopo che alcuni televoti sono apparsi troppo gonfiati rispetto alla realtà. L’uso dei bot come l’arrivo di voti esteri o la creazione di multiple e-mail sta segnando negativamente questa edizione del reality show.