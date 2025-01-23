Affari tuoi: siciliana vince arancino e 50.000 euro

Affari Tuoi: siciliana vince arancino e 50.000 euroNella puntata di Affari Tuoi del 23 Gennaio, una concorrente originaria di Barcellona Pozzo di Gotto ha portato a casa non solo una vincita important...

Affari Tuoi: siciliana vince arancino e 50.000 euro

Nella puntata di Affari Tuoi del 23 Gennaio, una concorrente originaria di Barcellona Pozzo di Gotto ha portato a casa non solo una vincita importante, ma anche un pizzico di tradizione culinaria della sua terra. Sin dall'inizio, il gioco ha preso una piega tutt'altro che incoraggiante: pacco dopo pacco, le vincite più alte sparivano rapidamente, lasciando il pubblico (e la concorrente) con il fiato sospeso. A un punto cruciale del gioco ha deciso di cambiare il pacco iniziale e si è trovata a vincere tragicomicamente un arancino. Con ironia la concorrente ha subito commentato: "Io sono patriottica”, strappando un sorriso al pubblico in studio e a casa. Ma la vera svolta è arrivata nella fase finale, quando ha avuto l’opportunità di scegliere la “Regione Fortunata”. Dopo qualche esitazione, la siciliana ha puntato sulla Toscana, una scelta che si è rivelata vincente, regalandole ben 50.000 euro. La puntata si è conclusa in un clima di festa, con la vincitrice e il marito che, increduli e felici, hanno celebrato la vincita mangiando l’arancino che era nel loro pacco.