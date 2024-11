Grande Fratello: Mariavittoria non sopporterebbe Shaila

Dopo il suo ritorno dal Gran Hermano, Shaila Gatta ha suscitato le antipatie di diversi concorrenti del Grande Fratello italiano. La sua relazione con Lorenzo Spolverato, iniziata durante la trasferta spagnola, ha sollevato non poche polemiche, in particolare per il modo in cui ha gestito la situazione con Javier Martinez. In particolare, un’altra inquilina della Casa, Mariavittoria Minghetti, oltre ad alcune critiche da parte sua, è stata autrice anche di alcuni gesti che hanno sorpreso i fan del reality. Cosa è successo?

Il ritorno di Shaila al Grande Fratello e le critiche

Dopo il suo rientro, Shaila ha attirato l’attenzione non solo per la sua relazione con Lorenzo Spolverato , ma anche per il suo comportamento nei confronti di Javier Martinez. Mariavittoria, in particolare, ha reagito con aspre critiche, esprimendo apertamente il suo disprezzo per la ballerina. La tensione è aumentata quando Mariavittoria ha compiuto due gesti discutibili nei confronti di Shaila.

Gesti controversi e reazioni del pubblico

La prima azione controversa è stata quella di staccare la sigaretta elettronica di Shaila dalla presa di corrente, un atto che ha sollevato molte polemiche tra il pubblico. Dopo aver fatto questo, Mariavittoria ha riso insieme ad Amanda Lecciso, dimostrando una mancanza di rispetto nei confronti di Shaila. I telespettatori, molto indignati, hanno espresso il proprio disappunto sui social media. Ma non finisce qui, c’è infatti dell’altro…

Shaila Gatta: le dichiarazioni di Mariavittoria Minghetti

Dopo che Shaila Gatta è uscita dalla sauna, Mariavittoria ha detto una frase particolare: “Prendi l’aceto, disinfetta tutto”. I fan del Grande Fratello, che finora si erano schierati dalla parte della Minghetti e contro Shailal, parrebbero essere tornati sui loro passi, in quanto molti di loro sembrano considerare le parole di Mariavittoria di cattivo gusto. Con l’arrivo dei familiari di Shaila Gatta previsto nella prossima diretta del GF, si prospetta un momento di confronto che potrebbe rivelarsi decisivo.