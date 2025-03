Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti contro il commento di Beatrice Luzzi: “Ha rovinato il momento”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mariavittoria Minghetti si è lasciata andare ad una dura confessione dopo essere riuscita a salvarsi dalla nomination. La dottoressa del Grande Fratello ha parlato dei suoi disturbi alimentari con cui combatte da tempo. A tal proposito, la donna ha dichiarato: “Avevo un controllo maniacale sul mangiare, in un determinato modo. Dover avere una determinata misura, qui è nato tutto come una sorta di ipercontrollo su tutto che poi si è trasformato su un ipercontrollo sul cibo.” La ragazza inoltre ha detto che un tempo era ossessionata a raggiungere un determinato peso. Una storia difficile, quella raccontata da Mariavittoria Minghetti, che ha commosso il pubblico del Grande Fratello. Anche le opinionisti hanno voluto dire la loro opinione sopratutto Beatrice Luzzi. La donna ha commentato in questo modo: “Io penso che il cuore della questione sia sentirsi liberi di essere sé stessi. Anche di essere gelosi quando si è gelosi. Dillo sono gelosa, dillo.”

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti attacca Beatrice Luzzi dopo la puntata

Nella puntata di ieri 6 marzo del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha commentato la battaglia di Mariavittoria Minghetti contro i disturbi alimentari. L’opinione della donna è apparso fuori luogo rispetto all’argomento delicato trattato. Le parole dell’opinionista non sono piaciute nemmeno alla dottoressa romana che nel post puntata si è sfogata con Jessica Morlacchi, Javier Martinez, Helena Prestes e Tommaso Franchi. La dottoressa romana ha dichiarato le seguenti parole: “Ma il suo commento? Lei è tanto una donna intelligente, acculturata, brava, sveglia. Non c’entrava nulla la gelosia in quel momento, anzi con quello che ha detto ha rovinato il momento. Poteva dire tutto ma la gelosia non c’entrava”.