Grande Fratello, Luca Giglioli preoccupa i telespettatori: “Mi piace spegnermi le sigarette addosso”

Luca Giglioli si è lasciato andare a delle sconcertanti dichiarazioni all’interno della casa del Grande Fratello. Le sue parole hanno sollevato e scosso il pubblico del web, lasciando una grande ondata di preoccupazione. Il concorrente ha parlato apertamente di gesti autolesionisti che riguardano tagli e bruciatore di sigaretta, portando i telespettatori a chiedere immediatamente l’intervento della produzione del Grande Fratello. Parole che hanno acceso anche un dibattito sui social, tanto che molti hanno chiesto che vengono presi provvedimenti a tal riguardo. In un video apparso sul web, si vede Luca Giglioli parlare con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in camera. In questo frangente, il parrucchiere emiliano dichiara le seguenti parole: “mi piace spegnermi le sigarette addosso, farmi qualche taglio, mi piacciono le cicatrici.”

Le parole di Luca Giglioli fanno preoccupare al Grande Fratello

Le parole di Luca Giglioli hanno fatto preoccupare il pubblico del Grande Fratello. Il concorrente ha parlato apertamente di gesti autolesionisti come bruciatore di sigaretta e tagli. Il parrucchiere sta destando quindi una certa preoccupazione per il suo stato di salute. Ad accorgersi per prima è stata Maria Teresa Ruta, la quale ha domandato a Luca Giglioli per quale motivo aveva alcune cicatrici addosso riconducibili alle bruciature di sigarette o tagli di coltello. In quel frangente, la concorrente ha chiesto al ragazzo se aveva qualche sofferenza. Di qui, è arrivata la reazione di Luca Giglioli che durante un confronto con Shaila e Lorenzo ha dichiarato di aver detto a Maria Teresa Ruta di infliggersi alcune cicatrici perché le vuole come ricordo.