Grande Fratello, Yulia Bruschi ha tradito Luca Giglio? Lei rompe il silenzio…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle ultime ore è circolato un video che vede Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello ballare in discoteca con Edoardo Gullino. I fan del programma hanno ipotizzato che la toscana avesse tradito Luca Giglio, ancora in gioco. Dopo le accuse, la diretta interessata è intervenuta per smentire quanto circolato sul suo conto. Yulia Bruschi ha detto: “Mi stupisco come nel 2025 non ci sia libertà di espressione e si veda sempre il marcio. La malizia sta negli occhi di chi guarda, divertirsi in maniera sana e genuina non è reato.” L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di aver passato il capodanno insieme ad alcuni amici tra cui Federica Petagna e Stefano Tediosi. La toscana inoltre ha postato una storia su Instagram. La donna ha fatto intendere di avere la coscienza pulita, visto che ha passato un divertente Capodanno.

Grande Fratello, Yulia Bruschi mentisce di aver tradito Luca Giglio

Yulia Bruschi ha smentito di aver tradito Luca Giglio, recluso all’interno della casa del Grande Fratello. La toscana si è detta pronta ad agire per via legali per mettere fine alle voci che la volevano avere un flirt con Edoardo Gullino. La donna ha spiegato di aver passato un capodanno insieme ai suoi amici e di non aver fatto nulla di male. Sembra essere rientrato il corna-gate che aveva scatenato i fan del reality show. Chissà se Alfonso Signorini deciderà di fare ulteriormente luce su questa vicenda nel corso della puntata in programma lunedì 10 febbraio in prima serata sui teleschermi di Canale 5? Il conduttore potrebbe avere nelle mani un’importante dinamica per alzare gli ascolti al momento molto bassi.