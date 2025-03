Grande Fratello, Luca Giglio sulla storia con Yulia Bruschi: “Sarebbe una batosta enorme”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Grande Fratello, Luca Giglio e Shaila Gatta hanno affrontato il problema delle relazioni a distanza e quelle nate all’interno della casa del Grande Fratello. I due si sono confrontati sul delicato argomento. In questa occasione, il parrucchiere ha affermato che soffrirebbe in maniera tragica se Yulia Bruschi si innamorerebbe di un altro uomo. Nei giorni scorsi, si è fatto molto parlare di Yulia e dei suoi presunti tradimenti: prima con un ex tentatore di Temptation Island in una discoteca e poi con l’ex fidanzato Simone. Insinuazioni che non avevano scalfito Luca Giglio nemmeno quando ha visto il video della fidanzata abbracciata all’ex tentatore. In quell’occasione, il concorrente del Grande Fratello aveva dichiarato le seguenti parole: “Amore tranquilla il nostro amore è più forte delle falsità”.

Luca Giglio ripensa alla storia con Yulia Bruschi al Grande Fratello

Luca Giglio ha confidato a Shaila Gatta di aver piena fiducia in Yulia e di quello che hanno costruito nella casa del Grande Fratello quando si sono conosciuti e innamorati. Purtroppo l’uomo non esclude e teme che la ragazza si possa essere innamorata di un altro e per lui sarebbe una cosa devastante. Il concorrente del reality show ha dichiarato: “Non vedo l’ora di uscire. Io voglio bene a Yulia ma è una persona che ho conosciuto da due mesi e mezzo. Se dovesse finire sarebbe una batosta enorme, perché io sono innamorato.” Luca Giglio ha detto che gli piace tenere le cose sotto controllo ma non le persone, tanto che adesso sta cercando di regolarsi visto che sta vivendo una storia d’amore a distanza e non può sapere cosa sta combinando la sua fidanzata fuori.