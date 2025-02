Grande Fratello, Luca Calvani stronca Lorenzo Spolverato: “Non mostra il suo lato migliore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca Calvani è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello. L’amatissimo concorrente ha rotto il silenzio svelando il suo pensiero su alcuni suoi ex compagni di gioco. L’attore toscano ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti di Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Luca Calvani è stato eliminato dal gioco lo scorso 27 gennaio. Un’eliminazione ingiusta e inaspettata che ha visto l’attore toscano uscire dalla porta rossa. Nonostante abbia partecipato attivamente ad ogni dinamica del Grande Fratello, Luca Calvani è stato eliminato dai giochi forse perché scomodo. A distanza di qualche settimana, l’attore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha spiegato che la sua eliminazione è stata corretta, visto che all’interno della casa aveva dato tutto, avendo preso parte a tutte le dinamiche.

Grande Fratello, Luca Calvani rivela che Lorenzo Spolverato è un giocatore

Sempre al settimanale Chi, Luca Calvani ha dichiarato le seguenti parole: “Quando mi sono reso conto che il mio sentire era diverso da quello di Jessica Morlacchi le ho chiesto scusa. Ad un certo punto le nostre strade hanno viaggiato su binari diversi e questo mi è dispiaciuto. Sono felice di aver chiarito con lei. Non porto rancore a nessuno.” L’esperienza dell’attore all’interno del Grande Fratello è stata caratterizzata da numerosi scontri con Lorenzo Spolverato ed il travagliato rapporto con Jessica Morlacchi. L’uomo ha rivelato che nella casa ci sono molti attori e fatto i nomi dei suoi preferiti. L’uomo ha dichiarato sul modello milanese: “E’ sicuramente un giocatore, ma in questo caso il merito o la responsabilità va riconosciuta ad altri. Mi sembra lanciatissimo ma non credo che stia mostrando il suo lato migliore.“ Alla domanda, chi sono i suoi preferiti, l’attore ha fatto i nomi di Helena, Amanda, Iago e Stefania. Luca ha concluso affermando di non credere che il Gf verrà vinto da Lorenzo.