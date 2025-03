Grande Fratello, Lorenzo Spolverato vicino a Javier e Helena Prestes: “Shaila mi esclude”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato ha stretto una nuova alleanza all’interno della casa del Grande Fratello a due settimane dalla fine. Il modello milanese si è avvicinato a Javier Martinez e Helena Prestes. Dopo la rottura con Shaila e il litigio con Zeudi, l’uomo si è trovato isolato, potendo contare solo su Chiara e Giglio. L’ex velina di Striscia La Notizia è ancora molto arrabbiata, tanto da stare cercando di evitarlo in tutti i modi possibili all’interno del Grande Fratello. Allo stesso tempo, Zeudi sta cercando di prendere le distanze da lui dopo il suo attacco nell’ultima diretta. L’ex Miss Italia si è rifiutata di giocare con Lorenzo Spolverato, abbandonando la partita a biliardino. Un atteggiamento che ha fatto molto discutere. Giglio ha accusato Zeudi di essersi comportata come una bambina.

Grande Fratello, Lorenzo accusa Shaila Gatta di averlo escluso

Il primo finalista del Grande Fratello se l’è presa con Shaila Gatta, accusandola di averlo escluso. Poco dopo, Helena e Javier hanno invitato Lorenzo a giocare con loro a biliardino insieme a Giglio. I quattro hanno passato un’intera serata insieme a giocare. Lorenzo ha dichiarato al parrucchiere: “Ma ti rendi conto che sto giocando con Helena e Javier e di là mi ha escluso la mia ex?“. In realtà, persino Shaila Gatta ha preso le difese dell’ex fidanzato nella discussione con Zeudi. L’ex velina ha difeso Lorenzo, ribadendo però di non voler avere più niente a che fare con lui. La donna ha sottolineato di non voler vedere Lorenzo escluso per colpa sua, ritenendo il comportamento dell’ex Miss Italia molto infantile. Durante lo sfogo, però, Shaila ha accusato l’ex fidanzato di essere falso e giocatore per aver chiacchierato amabilmente con gli Helevier.