Grande Fratello, Chiara Cainelli ancora contro Javier Martinez: “Non riesce a confrontarsi”

Animi surriscaldati all’interno della casa del Grande Fratello. Domani 3 marzo 2025 andrà in onda una nuova puntata del reality show, tra i concorrenti al televoto anche Chiara Cainelli che dopo aver passato qualche ora fuori dalla casa è tornata ad attaccare Javier Martinez. Il programma ha deciso di premiare gli inquilini portandoli per qualche ora all’esterno. Una gita che è finita nei peggiori dei modi, visto che sono scoppiate diverse discussioni. Da una parte Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta contro Helena Prestes e dall’altra Chiara Cainelli contro Javier Martinez. Una volta tornati in casa, Giglioli e la trentina hanno parlato di quanto successo con l’argentino fuori dal Grande Fratello. Sembra che Chiara abbia discusso animatamente con il pallavolista, circa la propria relazione con Alfonso D’Apice. La trentina ha detto: “Con me ha sempre fatto battute perché non riesce a confrontarsi“, ammettendo di avere una certa difficoltà a parlare con il fidanzato di Helena.

Grande Fratello: Javier Martinez ha emozionato durante la sorpresa del fratello

Luca Giglioli, ascoltato lo sfogo di Chiara, è intervenuto con preziosi consigli. Il parrucchiere ha invitato la trentina a parlare con il pallavolista argentino per evitare ulteriori discussioni. L’uomo ha dichiarato: “Parlaci quando sei più calma.” Nel frattempo, Javier Martinez continua la sua storia d’amore con Helena Prestes, la quale è al televoto di questa settimana. Il pallavolista argentino ha di recente commosso il pubblico da casa quando ha ricevuto la sorpresa da parte del fratello per il suo 30esimo compleanno all’interno della casa di Cinecittà. I due hanno dimostrato di avere un fortissimo legame che si è palesato con tutta la sua forza nel corso della puntata del 27 febbraio.