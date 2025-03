Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sulla fine della storia con Shaila Gatta: “Ho un ricordo bello”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono detti addio. I due ragazzi hanno deciso di mettere un punto al loro rapporto nonostante si vogliano molto bene. Durante un confronto con Chiara Cainelli, il primo finalista del Grande Fratello ha parlato dei principali problemi che l’ha portato a lasciare l’ex velina. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Ci sono stati tanti momenti in cui non volevo accollarle niente”. Chiara ha provato a spezzare una lancia a favore di Shaila, ricordandogli che fa fatica a chiedere aiuto perché ritiene di essere sempre lei a prestare aiuto a tutti. La trentina ha poi chiesto al finalista del Grande Fratello cosa non è funzionato nella loro storia d’amore. Lorenzo ha replicato che a dividerli sono stati i dividersi modi di reagire. Chiara ha concordato, dichiarando in questo modo: “Tu esterni, sei un vero vulcano, lei cova.”

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha dubbi su Shaila Gatta

Il finalista del Grande Fratello ha detto di non essere certo di voler un futuro insieme a Shaila Gatta fuori dalla casa. Lorenzo Spolverato ha ammesso di avere forti dubbi su come l’ex velina racconterà la loro storia una volta uscita dalla casa. Nonostante questo, il modello milanese non vuole che le incomprensioni oscurino i bei ricordi che hanno vissuto all’interno del programma. L’uomo ha detto le seguenti parole: “Ho un ricordo molto bello di noi, quando riuscirò ad abbracciarla senza starci male lo farò”. Insomma, sembra che gli Shailenzo siano arrivati ad un epilogo dopo i vari tira e molla che li avevano contraddistinti in questi mesi. La coppia non sembra essere riuscita a superare le incomprensioni e pressioni nate all’interno della casa più famosa d’Italia.