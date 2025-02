Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a dire addio a Shaila Gatta: “Non voglio bastoni tra le ruote”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuova crisi tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello. I due sembravano aver ritrovato un equilibrio dopo mesi di alti e bassi. Dopo l’ultima diretta però i due sono entrati in crisi e il modello milanese ha iniziato a riflettere sul prosieguo della loro storia. L’uomo si è sfogato con l’amica Chiara Cainelli, confessandole di sentirsi costantemente giudicato dalla fidanzata e di non essere certo di voler continuare la loro storia una volta fuori dal Grande Fratello. Lorenzo ha dichiarato le seguenti parole: “Non sento che vengono accettati i miei momenti di libertà, di fastidio, di amor proprio. Quello che faccio io per lei se lo dimentica, vuole sempre qualcosa in più ma io so quanto le do.” Chiara le ha ricordato che la ballerina ha fatto molto per lui se Lorenzo non avesse voluto sentire ragioni.

Secondo Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta continuerebbe a sminuirlo mentre Chiara ha provato a tranquillizzarlo invano: “Mi sembrano cose futili. Tu non sei una persona facilissima. Almeno lei ci prova. Potresti darle delle indicazioni.” Il modello milanese a questo punto ha affermato che fuori dalla casa del Grande Fratello vuole cavalcare mille onde, vuole essere felice e non vuole che la storia con Shaila gli metta i bastoni tra le ruote. Insomma, Lorenzo ha pronunciato parole forti in merito alla relazione con l’ex velina di Striscia La Notizia che potrebbero portare ad una frattura definitiva. Chiara ha provato a far ragionare il modello milanese, convincendolo che la ballerina ha molta stima di lui e vuole coinvolgerlo nella sua vita. La donna ha detto: “Lei è la tua migliore amica e la tua fidanzata”. Ma il modello è apparso stufo di non sentirsi apprezzato dalla fidanza, tanto da ammettere di non avere voglia di stare con lei.