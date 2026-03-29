Grande fratello, Lorenzo Spolverato ha trovato l’amore dopo Shaila Gatta? Parla l’ex gieffino

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Il Grande fratello 2024 ha visto la nascita di diverse storie d’amore come quella formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. A quel tempo, l’ex velina di Striscia La notizia decise di porre fine alla relazione con il modello nel corso della finale del reality show. A distanza di tempo, ecco che i due sono tornati prepotentemente alla ribalta. Shaila Gatta ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Fuori onda dove ha raccontato alcuni retroscena della sua esperienza al Grande fratello. La donna ha usato parole durissime per descrivere Lorenzo Spolverato, definendolo “un appiglio erotico ed emotivo” all’interno della Casa.

Lorenzo Spolverato smentisce di avere un flirt

A distanza di alcuni giorni, Lorenzo Spolverato è tornato a far parlare di sé per una voce lanciata da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato una storia su Instagram in cui ipotizza una storia tra l’ex concorrente del Grande fratello ed una ragazza. Di qui, è arrivata la reazione immediata del modello milanese, che ha voluto smentire tale indiscrezione. In una storia pubblicata sui social, l’uomo ha dichiarato: “è il vostro comandante che vi parla: si rilevano molte turbolenze nelle voci di corridoio, avvistamenti, ipotesi, nuove rotte sentimentali assegnate senza autorizzazione dalla torre di controllo. Vi informo che al momento non è previsto nessun atterraggio ufficiale, nessuna nuova passeggera a bordo, nessun volo dichiarato.” L’uomo ha così smentito le voci su di un possibile flirt che lo vedeva protagonista.