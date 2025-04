Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha dimenticato Shaila Gatta? L’ultimo gesto gela i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta iniziata al Grande Fratello sembra essere ormai ai titoli di coda. L’ex velina di Striscia La Notizia aveva lasciato il modello milanese durante la finale del programma andata in onda il 31 marzo. Se la donna ha mostrato tutto il suo dolore per la fine della relazione tossica con il ragazzo, quest’ultimo ha continuato a portare l’anello e il braccialetto di coppia che si erano scambiati all’interno del Grande Fratello. I fan degli Shailenzo si dovranno mettere l’animo in pace per un eventuale ritorno di fiamma. La ballerina aveva deciso di togliere il bracciale pochi giorni dopo la fine del GF, facendo intuire quale sarebbe stata la sua scelta. Dopo alcuni giorni di silenzio, Lorenzo ha parlato per la prima volta, ammettendo di voler un confronto con l’ex fidanzato su quanto accaduto.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si toglie il braccialetto e l’anello che si era scambiato con Shaila Gatta

Ma ecco che Shaila Gatta ha attaccato pesantemente Lorenzo Spolverato in un’intervista rilasciata a Chi. La donna ha ammesso di essere sprofondata nella depressione e di aver perso molti chili in seguito alla rottura con Lorenzo Spolverato. Ed ecco, che quest’ultimo ha deciso di metterci la faccia, difendendo a sorpresa la sua ex. Il modello ha pregato i fan di non insultare la ballerina, mettendo un freno all’odio social contro di lei ma ha anche ribadito di volerle ancora molto bene. I fan degli Shailenzo hanno quindi iniziato ad illudersi, credendo ad un possibile ritorno di fiamma. Ma Lorenzo ha spezzato ogni speranza, mostrandosi senza l’anello e il braccialetto che si era scambiato con l’ex al Grande Fratello. In questo modo, l’uomo sembra aver messo un punto definito alla storia con Shaila.