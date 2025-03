Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ed il gesto choc nella notte verso Shaila Gatta: ecco cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella notte di ieri 15 marzo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. Il modello milanese ha augurato tutto il meglio all’ex fidanzata in tono ironico. Parole che hanno fatto storcere il naso all’ex velina di Striscia La Notizia, che ha attaccato il finalista del Grande Fratello: “Mi hai detto in bocca a lupo per tutto. Allora ciao. Fai finta che non esisto, senza di te vivo lo stesso.” L’uomo a questo punto non ha esitato a rispondere a Shaila Gatta, definendola una ragazzina di 2 anni. Lorenzo Spolverato si è poi reso protagonista di un gesto che ha indignato i fan del Grande Fratello. Il modello si è recato in camera dove ha preso il quadro che Shaila Gatta gli realizzò per il suo compleanno. L’uomo ha ridotto l’oggetto in mille pezzi per poi gettarlo nell’immondizia, aggiungendo: “Tutto il rispetto che ti ho portato, finisce in un bidone. Così almeno te lo ricordi.”

Grande Fratello, Shaila Gatta confessa che non le manca Lorenzo Spolverato

Dopo l’accaduto, Shaila si è confrontata con Chiara e Zeudi, raccontando cos’era appena successo col primo finalista del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia La Notizia ha dichiarato le seguenti parole: “Non mi piace il fatto che pensi che io stia sotto. Non ho bisogno di stare con lui, non mi manca più tantissimo. Quando una donna si annoia è finita.” La donna ha ammesso che Lorenzo è troppo infantile, sebbene gli voglia ancora bene. Shaila Gatta ha detto di voler stare da sola e di voler il meglio. Insomma, gli Shailenzo sembrano essere arrivati ai titoli di coda a due settimane dalla conclusione di questa edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini sui teleschermi di Canale 5.