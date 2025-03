Grande Fratello, la mamma di Tommaso Franchi: “Lo allattavo guardando la prima edizione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tommaso Franchi è stato eliminato nel corso della diretta del 17 dicembre del Grande Fratello. Suo padre Giacomo Franchi aveva detto di considerare suo figlio già un vincitore nel corso della puntata del 10 gennaio scorso. Da quel momento, il giovane è rimasto all’interno della casa per altri due mesi fino alla puntata del 17 dicembre quando Alfonso Signorini gli ha dato la brutta notizia e la sua amata Mariavittoria. Tommaso Franchi è uscito in modo elegante da protagonista. L’idraulico senese si è mostrato per quello che era senza finzioni o strategia, di chi non fa parte del mondo dello spettacolo. Nei prossimi giorni però la sua agenda è piena, visto che lo attendono appuntamenti nello spettacolo. A quanto sembra, l’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe ricevuto tante richieste di lavoro nel campo della moda e della televisione, perché ha saputo bucare l’obbiettivo.

Grande Fratello, la madre di Tommaso rivela un retroscena sul figlio

L’ultimo eliminato del Grande Fratello è tornato a casa dove è stato accolto da sua nonna Alba con un risotto al pesce. Poi è toccato il turno della madre Ginevra, che sul suo profilo social ha dato il bentornato a Tommaso dopo che per sei mesi ha regalato risate al pubblico. La donna ha scritto il seguente messaggio: “Che ti volevo dire. Ci ha regalato sei mesi di risate e emozioni. Ci hai tenuti svegli per tutto l’inverno. Bentornata primavera, bentornato Tommaso.“ Proprio la donna ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Nazione, dove ha svelato alcuni retroscena della vita di suo figlio. Ginevra ha affermato le seguenti parole: “Io ho guardato la prima edizione quella vinta da Cristina Plevani. Tommaso è nato a luglio, il reality è nato a settembre. Io allattavo mentre guardavo il reality show.” La donna ha raccontato che Tommaso è felice di essere tornato a casa e nel suo letto, visto che adesso dorme profondamente rispetto a quanto fatto al Gf.