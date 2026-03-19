Grande Fratello, Jonas Pepe tutto nudo in America: folle gesto dell’ex gieffino

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I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore sta facendo molto parlare un folle gesto compiuto da Jonas Pepe. Scendendo nei dettagli, il romano ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram, riguardante la sua recente vacanza fatta in America insieme a Anita Mazzotta. Nel reel si vede Jonas Pepe chiedere alla compagna dove si trovi la Route 66 per poi iniziare a correre tutto nudo in una strada del Texas. L’uomo ha allegato il video alla seguente didascalia: “Forrester Gump è rimasto indietro”, facendo riferimento alla sua celebre corsa. Neanche a dirlo, il video che mostra l’ex protagonista del Grande fratello senza vestiti ha scatenato il popolo social.

Grande fratello, Jonas Pepe è reduce da un viaggio in America

In rete sono apparsi molti commenti sul video postato da Jonas Pepe sul suo viaggio in America. Un utente ha scritto: “Sei il numero uno, non ci sto credendo” mentre un altro “non vabbè è proprio un pazzo.” Il romano insieme ad Anita Mazzotta sono reduci da una vacanza da sogno in America. I due hanno trascorso diversi giorni in Texas, dove hanno avuto modo di vedere i luoghi tipici del posto. I Jonita appaiono innamoratissimi e felici dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande fratello alcuni mesi fa.