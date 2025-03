Grande Fratello, Javier Martinez spara a zero sul fandom Zelena: “Helena e Zeudi non vogliono stare insieme”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tempo di riflessioni all’interno della casa del Grande Fratello. Mancano pochi giorni alla finale del reality show condotto come sempre da Alfonso Signorini. Javier Martinez è apparso molto pensieroso in vista del finale un po’ per la sua relazione con Helena Prestes ma anche per i suoi compagni d’avventura. In particolare, il pallavolista argentino ha avuto un confronto con Chiara Cainelli dove ha fatto una previsione in vista della finale. L’uomo ha parlato del flirt passato tra Helena e la finalista del Grande Fratello Zeudi Di Palma. Ad esempio, Javier ha confessato di aver avuto un brutto sfogo contro il fandom delle due concorrenti, le Zelena, che avevano mandato un aereo in cui avevano scritto che la vera luce di Helena si vede con Zeudi. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Sbagliando l’ho presa male. C’è stata una volta in cui ho detto “Avete un po’ rotto i coglioni per l’aereo””. Javier se l’è presa con i fan zelena dichiarando: “Se tu vuoi bene ad entrambi ma loro non vogliono stare insieme perché devi forzare perché a te piace altrimenti è un discorso egoista.”

Grande Fratello, Javier Martinez parla dell’avvicinamento tra Zeudi e Helena

Javier Martinez è stato protagonista di un discorso che ha suscitato molte chiacchiere sui social. Il concorrente del Grande Fratello ha fatto riferimento all’avvicinamento che c’era stato tra Zeudi e Helena. Un flirt a cui ha messo freno la modella brasiliana perché troppo presa dal pallavolista argentino. In merito a ciò, il 30enne ha dichiarato le seguenti parole: “Non voglio passare per bigotto. Ma il fatto che siamo in un periodo storico in cui giustamente questa cosa deve avere luce e che le persone si esprimano liberamente dal punto di vista sessuale non per forza la coppia omosessuale deve essere più bella e tifata da tutti.” Parole che hanno scatenato la reazione del fandom Zelena, il quale si è scagliato contro Javier Martinez, che lo ritengono il responsabile della loro mancata coppia.