Grande Fratello, Javier Martinez pazzo di Helena Prestes: “Ho bisogno di lei nella mia vita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano tre giorni alla finale del Grande Fratello dove il pubblico eleggerà il vincitore di questa edizione non tanto fortunata in termini di ascolti. Tra i protagonisti di questa edizione vi è Javier Martinez, che è stato eliminato nel corso della semifinale andata in onda lo scorso 24 marzo. A pochi giorni dalla sua eliminazione un po’ a sorpresa, il pallavolista argentino è tornato alla vita di tutti i giorni. Ieri 27 marzo, Javier ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram dov’è stato seguito da oltre 30 mila utenti. In questo frangente, il pallavolista argentino ha parlato della sua storia d’amore con Helena Prestes, che è tra le papabili vincitrici di questa edizione del Grande Fratello. In merito a ciò, Javier ha dichiarato le seguenti parole: “Se io avessi dovuto rispondere alla domanda di Alfonso avrei risposto Helena, io spero con tutto il mio cuore che lei vinca. La prima cosa che penso è che non vedo l’ora che finisca tutto questo per vederla e vivermela”.

Grande Fratello, Javier Martinez usa parola al miele per Helena Prestes

Nel corso di una diretta Instagram, Javier Martinez ha parlato della relazione nata con Helena Prestes, rivelando alcuni retroscena che hanno scatenato i fan del Grande Fratello e della coppia che sono numerosissimi. Il pallavolista argentino ha usato parole al miele per la fidanzata, tanto da dichiarare le seguenti parole: “Ogni ora, ogni giorno che passa è sempre più una conferma che ho bisogno proprio di Helena nella mia vita…”. Il 30eene ha poi parlato della sua gelosia, che era stata tra i motivi delle sue ultime liti con la fidanzata dentro il programma. Javier ha sorpreso tutti quando ha dichiarato in questo modo: “dovevo essere geloso di una persona di livello, non di una persona così”, facendo riferimento a Lorenzo Spolverato, con il quale Helena aveva avuto un avvicinamento ad inizio Gf.