Grande Fratello, Javier Martinez geloso di Helena Prestes: “Tanti uomini ti faranno la corte…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella casa del Grande Fratello è amore alle stelle tra Javier Martinez e Helena Prestes. I due ragazzi continuano a vivere la loro storia d’amore davanti agli occhi delle telecamere. Nelle scorse ore, l’argentino e la modella brasiliana si sono trovati a letto dove si sono lasciati andare a delle confessioni. Tra i discorsi non è mancato un accenno di gelosia. In particolare, Javier parlando con Helena ha iniziato a parlare di futuro, tanto da domandarle se verrà a vederlo giocare alle partite. La fidanzata non ha esitato a rispondere di sì. L’argentino l’ha quindi incalzata: “Come funziona il tuo mondo?”. Helena Prestes ha risposto che fa shooting, sfilate ed eventi, a cui vorrebbe che Javier Martinez partecipasse anche lui. A questo punto, è scattata la frecciatina dell’argentino, il quale si è mostrato molto geloso della protagonista del Grande Fratello: “Ci saranno un sacco di uomini che ti faranno la corte e poi dici di me.”

Grande Fratello, Helena e Javier in crisi

Nelle scorse ore gli Helevier, così si fanno chiamare in rete, erano entrati in crisi. In particolare, Javier aveva messo Helena con le spalle al muro, chiedendole se era sicura di voler una storia con lui. Di qui, era arrivata la reazione della modella che aveva spiegato di non fidarsi delle persone. La donna aveva dichiarato le seguenti parole: “E’ un problema mio, non mi fido di nessuno. Tu non fai caso a quello che ti dico io perché sembra che ti sto limitando.” La brasiliana aveva manifestato gelosia nei confronti di Javier Martinez che si era scambiato alcune battute con Zeudi Di Palma. Di qui, erano nate alcune incomprensioni che avevano portato la coppia del Grande Fratello a rendersi protagonista di alcune liti. Un argomento che sicuramente verrà trattato nel corso della puntata di stasera 13 marzo del reality show.