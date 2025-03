Grande Fratello, Javier Martinez eliminato, le sue prime parole: “Ho lasciato il cuore nella casa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La semifinale del Grande Fratello andata in onda ieri 24 marzo è stata un susseguirsi di colpi di scena. Se Helena Prestes è stata eletta la quarta finalista, Luca Giglio, Shaila Gatta e Javier Martinez sono stati eliminati ad un passo dalla finale dopo aver perso i rispettivi televoti. Proprio il pallavolista argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo la sua eliminazione dalla casa più spiata d’Italia. Il 30ennne ha dichiarato le seguenti parole. “Ci sta, fa parte del gioco, sono veramente orgoglioso di essere arrivato fino a questo punto. Avevo persone veramente forti al televoto. Secondo me è anche giusto così. Grazie veramente a tutti, ho lasciato il cuore in questa casa e me ne vado veramente senza alcun rimorso.” Javier Martinez ha reagito da grande sportivo alla fine della sua esperienza all’interno del Grande Fratello. Una volta in studio, il pallavolista ha avuto modo di vedere la proclamazione della fidanzata Helena Prestes come quarta finalista.

Grande Fratello, Luca Giglio si confessa dopo l’eliminazione

Dopo Javier Martinez, anche Luca Giglio ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni in seguito alla sua eliminazione dal Grande Fratello dopo aver perso il televoto contro Helena e Chiara. Il parrucchiere fuori dalla porta rossa ha dichiarato le seguenti parole: “Un percorso che mi ha segnato. Peccato non essere arrivato in finale. Ma sono contento di aver dato tutto e di tutto.” Arrivato in studio, Alfonso Signorini gli ha spiegato che la sua fidanzata Yulia non era presente. Il conduttore ha dichiarato in questo modo: “Manca la tua Yulia, diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai con lei quando vi vedrete. Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali.” La ragazza in passato è finita al centro del gossip per un riavvicinamento all’ex fidanzato Simone. Una versione che è stata smentita dalla modella toscana.