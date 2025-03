Grande Fratello, Javier Martinez e lo speciale gesto per il padre Mariano nella casa: cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Grande Fratello continuano i festeggiamenti per i compleanni. Questa volta non si tratta di un concorrente ma per una persona fuori dalla casa. Stiamo parlando di Mariano Martinez, un volto conosciuto al pubblico perché ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà per sorprendere il figlio Javier. In quell’occasione, le parole dell’uomo avevano generato riflessioni profonde e reazioni contrastanti. La sua presenza aveva rappresentato un sostegno morale per il pallavolista argentino. Lo scorso dicembre, Mariano Martinez aveva regalato a Javier una lettera dov’era presenta una canzone di Gustavo Lima in cui lo incitava ad avvicinarsi ad Helena Prestes. Proprio ieri sera, il concorrente del Grande Fratello ha voluto rendere omaggio al padre in occasione del suo compleanno in un modo molto inaspettato. A mezzanotte, Javier si è rivolto alle telecamere con una piccola torta in mano ed ha spento le candeline al posto del papà pronunciando con affetto: “Buon compleanno. Te quiero mucho.”

Grande Fratello: Javier ha fatto gli auguri al padre Mariano per il suo compleanno

Javier Martinez ha fatto gli auguri a suo padre Mariano nel corso del suo compleanno che è avvenuto ieri 29 febbraio. Il pallavolista argentino si è recato al centro del giardino dove insieme alla fidanzata Helena Prestes hanno fatto gli auguri all’uomo con una piccola torta e una maglietta con delle scritte. In questo frangente, Javier ha informato suo padre che lo avrebbe raggiunto insieme alla modella brasiliana in Sardegna, una volta finita l’esperienza all’interno del Grande Fratello. Non manca molto alla finale del reality show prevista a fine mese sui teleschermi di Canale 5. Il prossimo 31 marzo Alfonso Signorini condurrà la puntata finale dove verrà eletto il vincitore di questa edizione durata per ben sei mesi.