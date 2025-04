Grande Fratello, Javier Martinez e la rivelazione sulla storia con Helena Prestes: “Mi dà fastidio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera è andata in onda la finale del Grande Fratello che è stata vista da quasi tre milioni di telespettatori che hanno assistito alla vittoria di Jessica Morlacchi. Tra le protagoniste assolute della serata vi è stata Helena Prestes, che si è classificata seconda. Proprio la modella brasiliana ha fatto sognare il pubblico da casa grazie alla sua storia d’amore con Javier Martinez, nata all’interno del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore, entrambi hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Boom, il programma condotto da Alfonso Signorini. In questo frangente, Helena Prestes ha parlato delle sue sensazioni dopo aver mancato la vittoria del Grande Fratello per un soffio. Il conduttore ha iniziando l’intervista, commentando il percorso della 34enne in questo modo: “Ha vinto Jessica, ma tu hai vinto anche a modo tuo perché hai vinto l’amore”.

Grande Fratello, Javier Martinez non vuole stare lontano da Helena Prestes

Nel corso di un’intervista a Boom, Helena Prestes ha affermato di essere felicissima anche se non ha vinto il Grande Fratello, parlando di tutto l’affetto che ha ricevuto in queste ore. Il conduttore a questo punto ha domandato ad Helena e Javier come avrebbero gestito la loro storia visto che entrambi vivono distanti. Di qui, è arrivata la risposta del pallavolista argentino che apparendo innamoratissimo ha dichiarato le seguenti parole. “Sicuramente stare più insieme possibile perché io già al pensiero di stare 2-3 giorni staccato da lei mi da fastidio”. Gli Helevier, così si fanno chiamare sui social, hanno affermato di aver intenzione di fare qualche viaggio e di raggiungere la Sardegna, dove risiede la famiglia di lui. Entrambi non avranno vinto quest’edizione del Gf ma hanno sicuramente vinto qualcosa di più importante: l’amore.