Grande Fratello, Lorenzo Spolverato critica Helena Prestes, lei lo zittisce: “Sei un ingrato”

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello gli animi sono sempre incandescenti. Tra gli assoluti protagonisti di questa edizione del reality show vi sono Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, i quali avevano avuto un breve flirt all’inizio del programma. I due hanno dimostrato di non sopportarsi a vicenda, tanto da lanciarsi provocazioni e accuse a vicenda. Nel corso delle ultime ore, il primo finalista del Grande Fratello è tornato a provocare la modella brasiliana. Tutto è iniziato quando Lorenzo Spolverato ha criticato il pranzo a base di pollo cucinato da Helena Prestes, tanto da dichiarare le seguenti parole: “Ma tu hai intenzione di cucinare fino a lunedì? Meglio che non cucini più tu il pollo. Mi risaliva su”. Di qui, è arrivata la reazione della fidanzata di Javier Martinez, la quale non ha esitato a zittirlo dicendo: “Sei un po’ ingrato, questo sei”.

Grande Fratello, Helena Prestes data per favorita dai bookmakers per la vittoria finale

Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes saranno sicuramente gli assoluti protagonisti della finale del Grande Fratello. Se fino ad una settimana fa i bookmakers davano la vittoria sicura di Zeudi Di Palma, le recenti eliminazioni hanno cambiato tutto. Ora i principali siti di scommesse annunciano la vittoria della modella brasiliana, l’indiscussa protagonista di questa edizione sia per il suo comportamento sia per la storia d’amore con Javier Martinez. A tal proposito, con il pallavolista argentino fuori dai giochi molti dei sui fan hanno spostato le preferenze su Helena Prestes, rendendola candidata alla vittoria finale. Lotta aperta per il terzo posto tra Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato, in netto recupero rispetto alla scorsa settimana.