Grande Fratello: Ilary Blasi tornerà alla conduzione del reality?

Dopo aver condotto per tre anni il Grande Fratello e successivamente L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si prepara a tornare in prima linea con un nuovo reality. A partire da lunedì 7 aprile, sarà infatti al timone di The Couple, un format inedito che promette di rivoluzionare il genere. Il programma avrà una dinamica simile a quella del GF, ma con una particolarità: ogni concorrente sarà, in realtà, una coppia, dando vita a nuove dinamiche e strategie di gioco. L’esperimento sarà fondamentale per capire se il pubblico preferirà questa nuova formula rispetto ai classici reality, tra cui quello condotto da Alfonso Signorini e L’Isola dei Famosi, che potrebbe essere a rischio cancellazione. Ma c’è di più. Secondo alcune indiscrezioni, The Couple potrebbe rivelarsi un vero e proprio banco di prova per Ilary Blasi in vista di un clamoroso ritorno alla conduzione del Grande Fratello a partire da settembre. Se ciò dovesse accadere, la conduttrice scalzerebbe proprio Alfonso Signorini, che aveva preso il suo posto quando lei aveva deciso di dedicarsi all’avventura dell’Isola. Un possibile ribaltone che renderebbe ancora più interessante il futuro della televisione italiana. Ehi! Chiariamo: solo indiscrezioni, nulla di certo! Vediamo però meglio il punto della situazione.

Ilary Blasi e il possibile ritorno al Grande Fratello

Ilary Blasi potrebbe tornare al timone del Grande Fratello, dopo aver già guidato per tre edizioni la versione VIP del reality targato Mediaset. Questa è l’indiscrezione che circola insistentemente negli ultimi giorni, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Ciò che è certo è che gli ascolti delle ultime due edizioni del reality non sono stati all’altezza delle aspettative. Lo show di Canale 5, un tempo uno dei programmi di punta della rete, ha registrato una media di spettatori poco superiore ai due milioni, un dato piuttosto deludente per un format di tale portata. Da tempo si parla anche di una possibile sostituzione di Alfonso Signorini alla conduzione, ma finora il direttore di Chi è sempre rimasto saldamente al suo posto, conducendo il GF in maniera professionale e appassionata. Tuttavia, le voci di un cambio al vertice si sono intensificate nelle ultime settimane, con alcuni rumors che lo vedrebbero destinato a prendere il comando de L’Isola dei Famosi, lasciando così il Grande Fratello libero per un eventuale ritorno di Ilary Blasi. Si concretizzerà davvero questo passaggio di testimone? Oppure si tratta solo di ipotesi destinate a sfumare, lasciando le cose invariate? Per ora, non resta che attendere le prossime mosse di Mediaset per capire quale sarà il futuro della conduzione del reality più longevo della televisione italiana.