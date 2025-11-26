Grande Fratello, il pensiero di Sonia Bruganelli su Jonas e Omer: “Si provocano a vicenda”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ci sono state altre tensioni nei giorni scorsi tra Jonas Pepe e Omer Elomari al Grande Fratello, dopo il loro confronto in studio durante la decima puntata del reality Sonia Bruganelli ha espresso il suo pensiero sui due concorrenti.

Tramite un video pubblicato su Mediaset Infinity e sui profili social ufficiali del reality l’opinionista del Grande Fratello è tornata con le ‘pagelle’. Riferendosi a Jonas e Omer ha detto che non si prendono e non si prenderanno mai.

Omer Elomari e Jonas Pepe sono due provocatori? Cosa pensa Sonia Bruganelli

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto notare che il reality sta per giungere al termine e lei crede che i due gieffini danno il meglio di loro, o forse il peggio, quando si ritrovano l’uno contro l’altro. Lei però li ha promossi entrambi perché sono due ragazzi in gamba, volitivi e generosi con il Grande Fratello.

Sonia Bruganelli parlando di Jonas Pepe ha detto che nasce provocatore dalla prima puntata e sta portando avanti questo personaggio. Pensa però che anche Omer Elomari sia stato molto provocatore questa settimana, dopodiché ha concluso dicendo: “Effettivamente è una coppia che tende a provocarsi vicendevolmente molto“.