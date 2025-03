Grande Fratello, il fratello di Javier: “La vittoria non è il suo obiettivo” e su Helena…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non manca molto alla finale del Grande Fratello, che andrà in onda presumibilmente il 31 marzo sui teleschermi di Canale 5 salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione vi è Javier Martinez, pallavolista argentino che è messo in mostra per la sua educazione all’interno della casa. Di recente, suo fratello Juan Manuel ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, dove ha elogiato il percorso fatto da Javier. L’uomo ha detto di essere molto soddisfatto di lui, visto che si è dimostrato un ragazzo di sani principi, rispettoso ed educato. Juan Manuel ha detto che queste qualità hanno permesso al pallavolista di arrivare lontano nel Grande Fratello. L’uomo ha poi aggiunto le seguenti parole: “Javier in finale? Spero ci arrivi per il percorso che sta facendo. Nel caso non ci arrivasse, non credo ci rimanga male. E’ entrato con l’intenzione di fare una bella esperienza, la vittoria non è mai stato il suo obiettivo”.

Grande Fratello, Juan Manuel dice la sua su Helena e Javier

Intervistato da Lollo Magazine, Juan Manuel ha parlato di suo fratello, elogiando le sue qualità. L’uomo ha ricordato anche dell’ospitata che fece in occasione del compleanno di Javier all’interno della casa del Grande Fratello. Juan Manuel ha detto di aver visto il pallavolista molto felice in quell’occasione per poi dichiarare le seguenti parole: “Spero che Javier ed Helena abbiano una storia al di fuori. Li vedo molto bene insieme, ridono e si divertono tantissimo.” L’uomo ha spiegato che quando è andato nella casa di Cinecittà ha visto la felicità negli occhi del fratello nel momento in cui gli ha presentato la modella brasiliana. Nel frattempo, Javier e Helena Prestes sono attualmente al televoto eliminatorio con Maria Vittoria Minghetti, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. L’eliminato verrà proclamato nel corso della puntata del 17 marzo salvo bonus.