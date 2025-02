Grande Fratello, Iago Garcia si scontra con Alfonso D’Apice: “Non mi devi zittire ragazzo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Animi surriscaldati all’interno della casa del Grande Fratello. Momenti di grande tensione tra due concorrenti all’interno della casa di Cinecittà. Alfonso D’Apice non ha apprezzato una risposta a tono di Iago Garcia sulla genitorialità, tanto da lasciare la cucina in preda alla rabbia. Poco dopo, l’attore spagnolo si è sfogato con gli altri, accusandolo di essere un piccolo dittatore. In dettaglio, alcuni hanno intonato un discorso che ha fatto indispettire Alfonso. Iago è intervenuto in difesa di Stefania Orlando quando ha definito alcuni concorrenti del Grande Fratello poco educati dopo che l’avevano attaccata nell’ultima puntata. Il napoletano a questo punto ha ricordato che nessuno dovrebbe fare la morale come un genitore, tanto da suscitare la replica di Iago che ha detto: “Infatti non sono tuo padre e sono contento di non esserlo.”

Alfonso D’Apice e Iago Garcia hanno una lite al Grande Fratello

Alfonso D’Apice e Iago Garcia hanno avuto una lite nella casa del Grande Fratello. La frase dell’attore spagnolo non è piaciuta affatto al napoletano, che ha perso il padre molti anni fa. Il ragazzo si è alzato dal tavolino, ripetendo più volte: “Stati zitto, stai zitto”. Ma Iago Garcia non ha perso la calma ed ha replicato: “Non mi devi zittire ragazzo.“ Nella discussione si è poi inserita Stefania Orlando che ha preso le difese dell’attore spagnolo, dicendo che preferiva non essere il suo genitore e di non aver offeso nessuno. Durante la sera, Iago Garcia si è ritrovato con Stefania Orlando, ritornando sull’argomento. Secondo lui, Alfonso avrebbe strumentalizzato la faccenda per stare al centro dell’attenzione, ammettendo che anche lui ha delle mancanze come la perdita del padre. Insomma, all’interno della casa sembra che ci sia un po’ troppa voglia di strumentalizzare certi temi per arrivare allo scontro con alcuni concorrenti