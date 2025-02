Grande Fratello, Iago Garcia eliminato? La rivelazione di Lorenzo Spolverato getta ombre sul reality show

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caos al Grande Fratello e come sempre c’entra un’affermazione fatta da Lorenzo Spolverato ovvero il primo finalista di questa edizione 2025. Il modello milanese avrebbe detto a Luca Giglioli di sapere qualcosa su Iago Garcia una volta uscito dal confessionale. Il fidanzato di Shaila Gatta avrebbe rivelato che l’attore spagnolo sarò il prossimo eliminato della casa del Grande Fratello. L’accaduto ha scatenato l’indignazione dei telespettatori del reality show, che hanno organizzato la propria controffensiva per salvare Iago Garcia dall’eliminazione. Molti utenti hanno iniziato a tempestare i social con la richiesta di votare l’attore spagnolo per cercare di salvarlo da un’eventuale eliminazione che verrà proclamata stasera 17 febbraio in occasione della nuova diretta condotta da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato conosce il risultato di questo televoto?

La frase di Lorenzo Spolverato che sembra sapere il risultato di questo televoto ha scatenato la bufera sui social. In giro non si trova il video ma numerosi telespettatori hanno confermato le parole del modello milanese. L’uomo avrebbe dichiarato: “Esce Iago, sto solo aspettando il bigliettino“. Neanche a dirlo, i social si sono rivoltati. Molti hanno accusato Lorenzo Spolverato di essere in contatto con gli autori del Grande Fratello. Altri invece sono apparsi furiosi per un’eventuale uscita dell’attore spagnolo. Un utente ha scritto in questo modo su X, il vecchio Twitter: “Siete da denuncia, la gente spende i soldi. Noi votiamo Iago da giorni.” Non ci resta che attendere stasera 17 febbraio per vedere se Iago Garcia uscirà davvero dalla porta rossa.