Grande Fratello, Lorenzo Spolverato informato dagli autori? Altra infrazione al regolamento

Lorenzo Spolverato è finito al centro della polemica per via di uno strano riferimento al fandom di Helena Prestes che ha lasciato tutti stupiti. Le dichiarazioni riportate sia da lui che da Shaila Gatta hanno incuriosito i telespettatori del Grande Fratello, che si sono domandati come faccia Lorenzo a sapere cosa accade fuori dalla casa di Cinecittà. I fan della modella brasiliana chiedono urgenti spiegazioni, visto che Lorenzo sembra conoscere dettagli che in teoria dovevano rimanere nascosti. Lorenzo Spolverato ha parlato con Giglio, Zeudi, Chiara e Shaila con chiaro riferimento ai fan di Helena. L’ex velina di Striscia ha ripreso le parole del finalista del Grande Fratello: “In questo momento il seguito è più tuo che suo.” Secondo Spolverato, tali affermazioni gli sarebbero state rivelate da una persona di sua conoscenza.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato a conoscenza di alcuni dettagli sul fandom di Helena

Qualche minuto prima, Lorenzo Spolverato aveva rivelato a Zeudi che i fan di Helena tifano per la coppia formata da lei e la modella brasiliana. Il modello milanese aveva dichiarato: “Tutta la gente che c’è dietro Helena vuole che sta con te e vuole te. Hai più fan degli Zelena, tu che lei.” Il fandom di Helena è letteralmente insorto prendendo di mira sia Spolverato che la produzione del Grande Fratello. Sembra però che tutto sia stato orchestrato per cercare un riavvicinamento tra Zeudi e Helena. Proprio Lorenzo ha detto all’ex miss Italia. “Ora devi scegliere: verità o gioco. Devi essere una persona intelligente oggi.” Neanche a dirlo, sul web si è scatenata una vera e propria bufera. Alcuni utenti hanno domandato al Gf come faccia Lorenzo a sapere questi dettagli esterni visto che è isolato. Che sia informato dagli autori?