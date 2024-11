Grande Fratello, un’ex tentatrice attratta da Javier Martinez

Javier Martinez, uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua gentilezza e sensibilità. Il classico bravo ragazzo che ogni mamma e fidanzata vorrebbero avere, insomma. Ebbene, durante un’intervista a Novella 2000 , Sofia Costantini, ex protagonista di Temptation Island e figura spesso al centro di polemiche, ha ammesso di provare un particolare interesse per il gieffino. Scopriamo cosa ha detto.

Grande Fratello, Sofia su Javier: “È bellissimo!”

Javier Martinez si è guadagnato un posto speciale tra i protagonisti più apprezzati e discussi di questa edizione del Grande Fratello. Il reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, continua a essere un punto di riferimento per i commenti e le opinioni degli spettatori, ma stavolta a parlare è stata un’ex tentatrice di Temptation Island. Si tratta di Sofia Costantini, figura controversa dell’ultima edizione del programma, che, intervistata da Novella 2000, ha espresso chiaramente il suo interesse per il pallavolista argentino, spiegando: “Assolutamente sì! Javier è bellissimo, ha uno sguardo dolce. Mi dispiace vederlo soffrire, ma pur vivendo entrambi a Milano non ci siamo mai incontrati. Chissà, magari, accadrà dopo il Grande Fratello. Mi piacerebbe conoscerlo…”.

Sofia Costantini: in futuro un incontro con Javier?



Cosa farà Alfonso Signorini?

La confessione di Sofia Costantini potrebbe catturare l’attenzione di Alfonso Signorini. Il conduttore del noto programma deciderà di coinvolgere Javier, aggiornandolo sulle recenti dichiarazioni fatte dall’ex tentatrice di Temptation Island? Sofia è in seguito tornata a raccontare della sua controversa relazione con Alfred Ekhator. La giovane ha rivelato cosa l’aveva inizialmente affascinata di lui e come, invece, la realtà si sia mostrata molto diversa dopo l’esperienza vissuta nel celebre villaggio delle tentazioni: “Quando ci siamo incontrati a Temptation Island c’è stata subito una forte sintonia. Era dolce, gentile, mi faceva sentire speciale. Mi diceva che con la fidanzata Anna le cose non andavano bene e che cercava una donna capace di renderlo felice. Poi, però, ho capito che non era del tutto sincero. Dopo il programma è cambiato. Voleva mantenere contatti sia con me, che con Anna”.