Grande Fratello, i fan raccolgono 50 mila euro per Zeudi Di Palma, Alfonso Signorini: “E’ assurdo”

A quasi una settimana dalla finale del Grande Fratello vinta da Jessica Morlacchi, gli ex concorrenti continuano a far parlare di sé. Questa volta tutta l’attenzione è focalizzata su Zeudi Di Palma, i cui fan si sono resi protagonisti di un gesto che sta facendo molto discutere l’opinione pubblica. I fan hanno deciso di creare una raccolta fondi per racimolare del denaro per la mancata vittoria della donna al Grande Fratello. Al momento, la raccolta creata sulla piattaforma Go Found Me ha toccato oltre 50 mila euro, tanto da scatenare le critiche da parte del popolo social ma anche di personaggi pubblici come Alfonso Signorini. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle forti dichiarazioni nel corso del suo programma che condivide con la giornalista Grazia Sambruno sul suo profilo Instagram.

Grande Fratello, Alfonso Signorini critico sulla raccolta fondi per Zeudi Di Palma

Alfonso Signorini ha parlato della raccolta fondi che i fan hanno aperto per Zeudi Di Palma e che ha raggiunto in breve tempo oltre 50 mila euro. Il conduttore intervistato da Grazia Sambruna è apparso molto critico, tanto da dichiarare le seguenti parole: “Zeudi Di Palma ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata, ha una diaria, un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello“. L’uomo c’ha tenuto a precisare che ogni concorrente percepisce un cachet per partecipare al programma. Il conduttore infatti ha ammesso: “Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito. Questo è fanatismo, le raccolte fondi si fanno per altre cause.”. L’uomo ha concluso, affermando che è assurdo.