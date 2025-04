Grande Fratello, i fan di Zeudi Di Palma aprono una raccolta fondi per lei: cifra folle e bufera in rete!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zeudi Di Palma era stata data tra le favorite per la vittoria finale del Grande Fratello, a causa di un fandom molto forte al televoto. L’ex Miss Italia si è piazzata soltanto in quinta posizione dell’edizione che si è conclusa lo scorso lunedì. A trionfare è stata Jessica Morlacchi su Helena Prestes. I fan di Zeudi hanno digerito molto male la mancata vittoria della loro beniamina e per questo le hanno voluto fare un regalo. Quale? Hanno aperto una raccolta fondi con lo scopo di raggiungere 50 mila euro ovvero il montepremi messo in palio dal Grande Fratello andato a Jessica Morlacchi. La raccolta fondi dei fan di Zeudi è stata creata due giorni fa e s’intitola: “Zeudi Di Palma – Vero vincitore” ed è stata lanciata su Go Found Me e con tutta probabilità non è italiana. Questo non ha stupito visto che quasi tutti i fan dell’ex Miss Italia sono esteri.

Grande Fratello, i fan di Zeudi hanno raccolto oltre 30 mila euro per lei

I fan di Zeudi ne hanno combinata un’altra dopo aver preso di mira alcuni ex concorrenti del Grande Fratello con insulti e minacce via social. Questa volta hanno deciso di aprire una raccolta fondi per donare dei soldi all’ex Miss Italia. Al momento la racconta conta oltre 30 mila euro. Tra i 600 donatori è presente un egiziano che ha scritto: “Ciao Zeudi. Sono egiziano. L’unica cosa che mi è piaciuta al Gf se te. Una persona meravigliosa, coraggiosa e forte.” Neanche a dirlo, la raccolta ha suscitato le critiche del popolo social. Molti i commenti di disapprovazione per la decisione dei fan di Zeudi, accusati di essere poco sportivi e di dare dei soldi a chi si è già guadagnata un cachet importante per la sua partecipazione all’interno dell’ultima edizione del reality show.