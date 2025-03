Grande Fratello, i concorrenti esagerano nella notte, Tommaso Franchi sbotta: “Siete dei bambini maleducati”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa finita male al Grande Fratello. Ieri sera gli autori hanno permesso ai concorrenti di festeggiare i 6 mesi trascorsi all’interno del reality show. Tutti ne hanno approfittato per vivere una serata di divertimento anche se con qualche eccesso. Gli autori hanno fornito ai concorrenti molte bottiglie di vino che sono state bevute in pochissimo tempo. Finita qui? No, perché la voglia di divertirsi degli inquilini del Grande Fratello ha superato il limite. Dopo aver bevuto in maniera eccessiva, è stata fatta entrare una torta a base di panna bianca. Tutti i concorrenti tranne Tommaso Franchi e Jessica Morlacchi hanno pensato bene di lanciarsi addosso la torta, scatenando un vero caos all’interno della casa. Divertimento alle stelle tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez ma anche tra Helena e Shaila che hanno iniziato a rincorrersi per lanciarsi pezzi di torta. Gli uniti vipponi che non si sono divertiti sono stati Tommaso e Jessica.

Grande Fratello, Tommaso Franchi disapprova il comportamento dei suoi compagni d’avventura

Tommaso Franchi ha disapprovato moltissimo il caos generato dai suoi compagni d’avventura perdendo le staffe. Il ragazzo è stato colpito al volo da un pezzo di torta mentre si apprestava ad uscire dal confessionale del Grande Fratello. L’idraulico ha così esclamato: “Sono ubriachi fradici e vogliono fare i ganzi”. Un gesto che non ha divertito per nulla Tommaso, specialmente quando ha scoperto che il suo letto era stato sporcato con della panna. Il senese ha chiesto a Luca Giglio di pulirglielo, dichiarando le seguenti parole: “Vai a pulire il letto, non scherzo. Siete dei bambini maleducati di m…e. Andate a fare fuori i ganzi. Lasciatemi in pace”. Anche Jessica Morlacchi è rimasta infastidita dopo che si è trovata dei pezzi di cioccolata tra i capelli.