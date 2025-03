Grande Fratello, Helena sempre felice? La teoria di Lorenzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è esploso di nuovo nella casa del Grande Fratello e questa volta ha preso di mira Helena Prestes. Dopo aver già creato scalpore per il durissimo attacco contro Javier Martinez e gli accesi scontri con Stefania Orlando, Lorenzo ha rincarato la dose rivolgendo parole decisamente pungenti alla modella brasiliana. Sembra proprio che Spolverato non riesca più a sopportare la convivenza con alcuni coinquilini, ma la situazione con Helena appare ormai irreparabile. Le sue parole, estremamente provocatorie, hanno trovato un immediato consenso da parte di Shaila Gatta e Chiara Cainelli, che a loro volta non hanno nascosto una forte antipatia verso la brasiliana. Ma cosa ha detto esattamente Lorenzo per scatenare questa nuova tempesta nella casa più spiata d’Italia? E perché Helena è diventata la sua nemica numero uno? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa clamorosa polemica.

Grande Fratello: Lorenzo senza peli sulla lingua

Lorenzo Spolverato si trovava in giardino insieme a Shaila Gatta e Chiara Cainelli quando ha deciso di sfogarsi senza filtri su Helena Prestes. Chiara ha esordito affermando: “No ma Helena è serena”. Lorenzo non si è lasciato sfuggire l’occasione per dire la sua, rincarando ulteriormente la dose. E, come è avvenuto anche in passato, è andato oltre il confine: “Ed è serena perché? Guarda quanti sconti riceve, poi sc*pa tutto giorno, dai… ma chi non sarebbe sereno?”. Queste parole hanno trovato pieno sostegno da parte di Shaila e Chiara. In particolare, l’ex velina ha voluto evidenziare come il trattamento privilegiato non riguardi soltanto Helena, ma anche Javier Martinez: secondo lei, entrambi avrebbero beneficiato fin troppo spesso dell’indulgenza degli autori del Grande Fratello, evitando sanzioni anche di fronte a comportamenti e affermazioni molto discutibili. Queste dichiarazioni potrebbero presto accendere una nuova miccia nella casa: Alfonso Signorini potrebbe a questo punto a mostrare le dure parole di Lorenzo durante la prossima puntata del Grande Fratello. La tensione tra Spolverato e Helena Prestes potrebbe, inoltre, raggiungere livelli altissimi, portando a un ennesimo e infuocato confronto diretto. Come reagirà la modella brasiliana sentendo cosa ha detto Lorenzo alle sue spalle? Lo scontro appare inevitabile e promette scintille, garantendo agli spettatori un’altra serata all’insegna del conflitto e della polemica.

Helena Prestes, primo piano

Sondaggi GF: non va bene per Helena e Shaila

L’edizione serale del Grande Fratello sta entrando nelle sue battute finali e l’attesa per scoprire chi porterà a casa il premio da 100 mila euro si fa sempre più intensa. Secondo gli ultimi sondaggi sui social, la favorita assoluta sembra essere Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia sta infatti conquistando il pubblico, dominando nettamente il sondaggio che la vede sfidarsi con le altre donne più amate di questa stagione. Con un impressionante 58% dei voti, Zeudi supera di gran lunga Helena Prestes, altra protagonista indiscussa ma che attualmente si deve accontentare solo del 36%, rimanendo nettamente indietro rispetto alla rivale. Le cose non sembrano mettersi bene neanche per Shaila Gatta. Nonostante sia stata spesso al centro di discussioni e polemiche durante tutta questa diciottesima edizione del Grande Fratello, la sua popolarità sui social appare piuttosto bassa: attualmente raccoglie soltanto il 5% delle preferenze, ben lontana dalle favorite. Peggio ancora è la situazione di Stefania Orlando, che sembra quasi fuori dai giochi per la vittoria finale. La concorrente, infatti, si posiziona ultima nei sondaggi con appena l’1% dei voti, rendendo ormai quasi impossibile una sua rimonta nelle battute conclusive del reality show di Canale 5.